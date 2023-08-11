В посёлке Дружба Камешковского района открыли новый модульный ФАП. Его возвели за несколько...

В посёлке Дружба Камешковского района открыли новый модульный ФАП.Его возвели за несколько месяцев. Все подробности у Александра Сыпченко.Нового ФАПа жители поселка Дружба Камешковского района ждали несколько лет, с тех пор как старый совсем обветшал и пришел в негодность. Все это время за любой медпомощью и лекарствами приходилось ездить в райцентр, за десятки километров от поселка.Екатерина Ветрова, жительница п. Дружба:- У меня мама, ей 65 лет, то есть она заболела и пришла, ей укол сразу поставили, то есть очень удобно очень быстро. Рядом с домом, никуда ехать не надо.Анна Афонина, жительница п. Дружба:- Здесь мы буквально приберегаем и нас сразу же принимают. Здесь минимальная очередь, очень быстро обслуживают, очень добрые сотрудники.Светлые и просторные помещения нового ФАПа полностью готовы к приему пациентов. Он будет обслуживать сразу несколько сел и деревень, в которых проживает около тысячи двухсот человек. Новые кабинеты соответствуют всем требованиям и нормативам, рассказывает фельдшер Ирина Черашева.Ирина Черашева, заведующая Дружбинским ФАПом, фельдшер:- Оказание медуслуг по обслуживанию взрослого населения, дети до 18 лет, лабораторные анализы. Кровь на саха и на холестерин.Итоговая стоимость - более 4 миллионов рублей. Модульный ФАП возвели за несколько месяцев, благодаря областной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания:- В этом году десятки ФАПов по области открываются, в Камешковском районе несколько ФАПов и самое главное, что есть кадры. Во первых это кадры опытные, которые много лет работали, приходит молодежь.Сергей Тимкин, главный врач Камешковской центральной районной больницы:- В этом году мы уже открыли Горки ФАП и этот, до этого мы отрывали в Красино. Очень много. На следующий год будет в Патакино открываться, у нас в поселке Новки должен открыться.Проблемы и перспективы организации медпомощи в отдаленных уголках области парламентарии решают во взаимодействии с местными властями. Такой подход гораздо эффективнее, говорит глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- Предоставление земельного участка и решение вопроса по техническим условиям, подключение того или иного ресурса обсуждаем вместе чтобы никаких проблем у наших подрядчиков не было, а самое главное мы получили вовремя новый качественный объект.Программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с населением до 50 тысяч человек.Александр Сыпченко "Вести-Владимир".