В приюте Дорога добраво Владимире ждёт своих хозяев хаски Волчок А теперь время рубрики Хочу...

В приюте "Дорога добра"во Владимире ждёт своих хозяев хаски ВолчокА теперь время рубрики "Хочу домой!". О питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев, но очень хотят обрести постоянный дом.Телефон приюта: 8-904-591-50-28Сегодня наш герой - Волчок. "Парень без комплексов", шутят волонтеры. Возраст - около года. В приюте "Дорога добра", что под Владимиром, освоился сразу после того, как хвостатого спасли от отравления. Волчок - метис хаски, ласковый и игривый. Размер - средний, привит и обработан. Ищет хозяина и друга.Информация по телефону и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.