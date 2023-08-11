Во Владимирской области танк Т-55 станет памятником.

Во Владимирской области советский средний танк Т-55 станет памятником. Об этом в эфире ЦУР рассказал глава администрации Собинского района Александр Разов.«Буквально на этой неделе заместитель министра обороны по обращению нашего губернатора подарил танк Т-55 для установки в городе Лакинске в качестве памятника», - сообщил руководитель.Объект предполагается установить у Вечного огня около федеральной автотрассы М-7. Ежедневно по дороге проезжают 40-50 тыс. машин, и водители и пассажиры смогут увидеть новый памятник.Точная дата установки танка пока не называется.