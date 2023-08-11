Как установили сотрудники прокуратуры и местного отдела ГИБДД, дорога в населённый пункт Нижняя Занинка не соответствует требованиям к проезжей части. Нет твёрдого покрытия, водоотвода и

Как установили сотрудники прокуратуры и местного отдела ГИБДД, дорога в населённый пункт Нижняя Занинка не соответствует требованиям к проезжей части. Нет твёрдого покрытия, водоотвода и даже сформированных границ, грунт просаживается и передвигаться с допустимой скоростью на транспорте может быть небезопасно. В прошлом году от районной администрации уже требовали привести дорогу в порядок, но этого не