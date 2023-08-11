Владимирская область передала детям Докучаевска подарки, учебники, спортивный инвентарь и аудиоаппаратуру.

Владимирская область передала детям Докучаевска подарки, учебники, спортивный инвентарь и аудиоаппаратуру. Об этом заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина сообщила в своём телеграм-канале.Наши земляки оказывают помощь и в ремонте образовательных учреждений. Так, владимирские специалисты уложили тротуарную плитку и восстановили эвакуационные выходы в детском саду №10. Кроме того, ребятишкам поставили новую мебель. А в пострадавшей от обстрела школе №4 отремонтировали крышу, столовую, раздевалку и учебные классы. Сегодня рабочие трудятся в разрушенном садике №11.«Спасибо Владимирской области за поддержку!», - написала руководитель.