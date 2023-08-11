Владимирская область приступила к ремонту музыкальной школы в Докучаевске Владимирская область...

Владимирская область приступила к ремонту музыкальной школы в ДокучаевскеВладимирская область приступила к ремонту музыкальной школы имени Переяславских в Докучаевске Донецкой народной республики. Новостью поделился Александр Качанов, глава администрации подшефного города.Фотографии он выложил в своем телеграм-канале. В Докучаевск прибыла бригада камешковских отделочников из 4-х человек. Они займутся ремонтом санитарных комнат. Также к концу августа владимирские строители планируют закончить ремонт 4-ой общеобразовательной школы в Докучаевске. Обновлены классные комнаты, фасад и коммуникации.