Специалисты из Владимирской области продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру Докучаевска.

Специалисты из Владимирской области продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру Докучаевска. В 20-х числах августа наши земляки должны приступить к ремонту водопроводных сетей протяжённостью почти 3 км. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Вопрос контролирует полномочный представитель правительства Владимирской области Александр Смирнов. Работы планируется завершить в октябре 2023 года.