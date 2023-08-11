Наследники Агаты Муцениеце проводят время с семьей Павла Прилучного.

Наследники Агаты Муцениеце проводят время с семьей Павла Прилучного.Популярные российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году, познакомившись на съемках фильма "Закрытая школа". Их семейное счастье продлилось девять лет и даже наличие двоих детей не спасло брак от распада. Наследники остались с мамой, а у папы в прошлом году появилась новая семья.Актриса Зепюр Брутян тоже успела подарить Павлу Прилучному малыша. Однако одна поладила и с его детьми от первого брака. Недавно они большой компанией ездили на отдых, пока Агата Муцениеце гуляла по Италии в гордом одиночестве и показывала поклонникам Пизу.Зепюр Брутян уже успела взять шефство над детьми Агаты Муцениеце. Она вместо родной мамы решила обучить дочь актрисы кулинарному мастерству. На видео, опубликованном , видно, как наследница Павла Прилучного от первого брака и его вторая жена вместе готовят у плиты.Ролик, кстати, получился довольно милым. Дочь Агаты Муцениеце с детства учится хорошим манерам. Ухаживает за братом и отцом. Вместе с Зепюр Брутян девочка готовит сразу несколько блюд – омлет с колбасками, рулетики – и сервирует стол. Примечательно, что для маленького малыша Павел Прилучный не нанимает няньку, домашнее хозяйство полностью ведет его супруга.