Во Владимире из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок Падение из окна ребенка произошло в...

Во Владимире из окна многоэтажки выпал годовалый ребенокПадение из окна ребенка произошло в Заклязьминском микрорайоне города Владимира. Малыш выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже. Следственными органами по Владимирской области организована процессуальная проверка.С телесными повреждениями мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, уточняет СУ СК России по Владимирской области.Также следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в квартире, опрашиваются соседи.Во Владимирской области в регионе фиксировались факты падения детей из окон.К трагическим случаям приводит то обстоятельство, что москитные сетки на окнах в жилищах зачастую никак не фиксируютсяФото pxfuel.com