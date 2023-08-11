Во Владимире ограничат движение общественного транспорта на улице Мира. Временное ограничение, как...

Во Владимире ограничат движение общественного транспорта на улице Мира.Временное ограничение, как сообщает администрация Владимира, будет действовать все выходные: с 11 августа (24:00) до 13 августа.Уточняется, что будут проводиться технические работы на важном участке тепловых сетей.Где конкретно будет ограничено движение транспорта во Владимире?На улице Мира: участке от Полины Осипенко до Усти-на-Лабе.Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам - Полины Осипенко, Северная, Усти-на-Лабе и Луначарского.Также на время ограничения движения будут изменены маршруты общественного транспорта, следующие через улицу Мира.Автобусные маршруты:№№ 11С, 17, 18С, 20С,23, 24С, 27, 28, 29С, 32, 53 между остановочными пунктами «ул. Полины Осипенко» и «Дом культуры молодежи» будут работать следующим образом:- В направлении от остановочного пункта «ул. Полины Осипенко» к «Дому культуры молодежи» - по улицам Полины Осипенко, Луначарского, Усти-на-Лабе с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «ул. Полины Осипенко», «Владимирский юридический институт», «ул. Каманина», «Дом культуры молодежи».Важно!На период проведения аварийных работ остановочный пункт «улица Полины Осипенко» временно будет организован в районе дома № 38 по ул. Мира.- В направлении от остановочного пункта «Дом культуры молодежи» к остановочному пункту «улица Полины Осипенко» - по улицам Усти-на-Лабе, Северной, Полины Осипенко.Важно!На период проведения аварийных работ временно будут организованы остановочные пункты «улица Полины Осипенко» в районе дома № 17 и «улица Северная» в районе дома № 18 «А».Троллейбусные маршруты:- №№ 7 и 10 на период проведения аварийных работ обслуживаются автобусами.Сохраняются как стоимость проезда, так и льготы, действующие на троллейбусных маршрутах.- № 7 в направлении ВЭМЗ будет проезжать по улицам Полины Осипенко, Луначарского, Усти-на-Лабе с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «улица Полины Осипенко», «Владимирский юридический институт», «улица Каманина», «Дом культуры молодежи», «улица Северная».В обратном направлении по улицам Усти-на-Лабе, Северной и Полины Осипенко.- № 10 в направлении Вокзальной площади будет осуществляться по улице Полины Осипенко, Луначарского, Усти-на-Лабе с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «улица Полины Осипенко», «Молодежный сквер», а в обратном направлении по улицам Усти-на-Лабе, Северной и Полины Осипенко.С посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «Молодежный сквер», «Владимирский юридический институт», «улица Каманина», «Дом культуры молодежи», «улица Северная», «улица Полины Осипенко».Фото: pxfuel.com