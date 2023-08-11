Полонез, вальс, варшавянка и многие другие танцы. Во Владимире состоялся костюмированный «Танцевальный вечер в Патриаршем саду». Более 50 участников окунулись в атмосферу бала 19 века. Бал

Полонез, вальс, варшавянка и многие другие танцы. Во Владимире состоялся костюмированный «Танцевальный вечер в Патриаршем саду». Более 50 участников окунулись в атмосферу бала 19 века. Бал организовал городской Клуб исторического и социального танца. При подготовке к выступлению участники изучают историю, костюмы, старинные документы, в которых описаны балы прошлых столетий. Дмитрий Никитин, организатор мероприятия У нас