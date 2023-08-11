Во Владимире участники СВО и их семьи могут получить бесплатную юридическую помощь
Бесплатную...
Во Владимире участники СВО и их семьи могут получить бесплатную юридическую помощь
Бесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей окажут адвокаты региона.
Безвозмездную юридическую поддержку в рамках рабочей встречи обсудили руководитель филиала ГосФонда "Защитники Отечества" Светлана Никитина и министр по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов области Виталий Родькин.
Стороны подписали соглашение. Детальная правовая поддержка и защита прав участников СВО - приоритет.