Во Владимире участники СВО и их семьи могут получить бесплатную юридическую помощь Бесплатную...

Во Владимире участники СВО и их семьи могут получить бесплатную юридическую помощьБесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей окажут адвокаты региона.Безвозмездную юридическую поддержку в рамках рабочей встречи обсудили руководитель филиала ГосФонда "Защитники Отечества" Светлана Никитина и министр по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов области Виталий Родькин.Стороны подписали соглашение. Детальная правовая поддержка и защита прав участников СВО - приоритет.