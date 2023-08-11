Малыш выпал из окна одного из домов на улице Песочной. Ребенок выжил, но пострадал, сообщили в Следкоме области. Происшествие случилось сегодня утром, 11 августа. Известно, что ребенок выжил,

Малыш выпал из окна одного из домов на улице Песочной. Ребенок выжил, но пострадал, сообщили в Следкоме области. Происшествие случилось сегодня утром, 11 августа. Известно, что ребенок выжил, но сильно пострадал – его госпитализировали с телесными повреждениями. Сейчас на месте работает полиция. Также проверку проводит Следственный комитет – следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали обстановку