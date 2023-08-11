Во Владимирской области неплательщики погасили долг за электроэнергию лишь после ареста автомобиля...

Во Владимирской области неплательщики погасили долг за электроэнергию лишь после ареста автомобиля и телевизора.Судебные приставы-исполнители, сотрудники ГИБДД и представители компании «Энергосбыт Волга» провели совместный рейд по взысканию задолженности, в том числе за электроэнергию и услуги ЖКХ в Камешковском районе - деревне Новая Быковка.Часть неплательщиков полностью или частично погасили долги за электроэнергию сразу после разъяснительной беседы.На имущество отказавшихся оплатить задолженность был наложен арест. Так, жители Новой Быковки остались без автомобиля «Lada Granta», телевизора и музыкального центра.Чтобы вернуть имущество, неплательщикам пришлось погасить долг в течение 10 дней.- С начала 2023 года мы провели 10 совместных рейдов с судебными приставами Камешковского района. Всего в исполнительном производстве на данный момент у нас находится 110 дел, - сообщила начальник клиентского офиса «Камешковский» Оксана Янкова.В «Энергосбыт Волга» рассказывают, что работают с должниками строго в рамках действующего законодательства.Компания использует весь комплекс превентивных мер для досудебного урегулирования вопроса: информирует клиентов о задолженности, обзванивает неплательщиков, предоставляет реструктуризацию задолженности, вводит ограничение режима подачи электроэнергии и т.д.В случаях, когда эти меры не помогают, дело доходит до суда. И лишь после принятия судебного акта, к взысканию задолженности приступают судебные приставы.Отметим, что у них есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков: арест имущества, банковских счетов, удержание денег до полной выплаты долга, запрет на выезд за пределы РФ и иные.«Энергосбыт Волга» призывает оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Быстро и легко оплачивать счета позволяют онлайн-сервисы компании.Фото-иллюстрация: pxfuel.com