Во Владимирской области осудили жительницу Юрьев-Польского района за растрату выделенных...

Во Владимирской области осудили жительницу Юрьев-Польского района за растрату выделенных государством средств.Как оказалось, эта история произошла ещё в мае текущего года. Дело в том, что в рамках оказания государственной помощи ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району» выделил малоимущей семье местной жительницы на замену ветхой электропроводки более 56 000 рублей.Но вместо того, чтобы решить проблему, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщина растратила все деньги на личные нужды.В итоге приговором мирового суда женщина была осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 УК РФ. И ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца.Кстати, материальный ущерб, причинённый преступлением, так и не был возмещен.Прокурором в Юрьев-Польский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденной названную сумму.«Требования были удовлетворены в полном объеме, исполнение решения контролируется...» - поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com