У меня появилась машина мечты, ребята. Это китайский электрокроссовер премиум класса Voyah Free. И именно в этом цвете!

У меня появилась машина мечты,ребята. Это китайский электрокроссовер премиум класса Voyah Free. И именно в этом цвете!КАК ВЫГЛЯДИТ:Как мечта, ребята. При взгляде на этот автомобиль возникают ассоциации с Porsche и Volvo, но что вы хотите, сейчас все выпускники мировогоавтопрома друг на друга похожи. Что мне в принципе нравится в электромобилях,сегодня аэродинамика вновь вернулась во главу угла. Когда речь идет обэлектрическом двигателе, любая возможность повысить энергоэффективность ценитсяна весь золота (или на вес батареи, которая занимает основную часть массыавтомобиля).Так или иначе, втягивающиесяручки, обтекаемый кузов и зализанность кормы – все это выполнено не толькоэффективно, но и очень красиво. Если честно, при взгляде на эту машину моесердце пропустило пару ударов. Красиво же!По размерам Voyah Free ближе к BMW X5 или Porsche Cayenne: 4905 мм в длину, 1950 в ширину. По высоте,впрочем, автомобиль чуть ближе к асфальту: 1605 мм.Отдельный элемент восхищения -решетка радиатора. Понятно, что в данной комплектации она носит лишьдекоративный характер, дань традициям, но в гибриде-то ДВС находится все тамже, под капотом. Так что расставаться с привычными элементами мы не спешим.КАК ВНУТРИ:Салон в Voyah Free создан, чтобы впечатлять. Одна только верхняячасть торпедо, поднимающаяся, открывая огромный экран, когда включаетсязажигание, заставляет восторженно выдохнуть. Выдыхайте, друзья, выдыхайте. Тутмного интересного и удивительного.Салон, двери и торпедо – всеотделано высококачественной эко-кожей, невероятно приятной на ощупь, сидеальной отстрочкой и швами. Помните когда фраза “высокое качество китайскогоавтопрома” вызывало сомнения? Эти времена закончились. По качеству отделки Voyah Free даст прикурить большинству премиальных европейцевв своем ценовом сегменте.Здесь целых три экрана:приборная панель, бортовой компьютер посередине и экран для пассажира справа.Отклик на прикосновение моментальный, интерфейс приятный.В ранних прочитанных мной обзорах я читал отзывы про глючность и запутанностьинтерфейса Voyah Free. Докладываю: глюков я не заметил (ладно, один есть, расскажу чуть позже), аинтерфейс мне показался вполне понятным и логичным.Открывание люка зарядки, затемнение панорамной крыши (стекло меняетпрозрачность) и еще пара функций вынесены в самые верхние пункты меню. Крометого, этот “частый набор” можно настраивать.А вот глюком является проблемас вытаскиванием пистолета зарядки из розетки: иногда машина просто не хочет егоотпускать. В пресс парке посоветовали несколько раз включить и выключитьзарядку. В меню есть пошаговая инструкция по разблокировке зарядки, кстати. Иона работает. Впрочем, всем этим проблемам жить до следующей пары новых прошивок. Главное,чтобы новые глюки не появились.Сзади сидеть очень комфортно,пространство для ног есть, а залитый через панорамную крышу солнцем салон втеплых светлых цветах очень поднимает настроение.КАК ЕДЕТ:Вот здесь, конечно, начинаетсясамое волшебство. Не каждая машина при вождении выполняет обещания, которые даетее экстерьер. В случае же Voyah Free, могу с уверенностью утверждать, что планперевыполнен в большим-большим запасом. Электрическая тяга дает эквивалент 489лошадиных сил и разгоняет автомобиль за 4,7 секунды. Благодаря пневмоподвеске иизменяемому усилию на руле, баланс комфорта и чувствительности управлениясоблюден блестяще. А периодические пробуковки в поворотах в спортивном режимеприбавляют азарта и заставляет жалеть о том, что нынче все дороги утыканыкамерами. Нажимаешь на педаль – и тебя вжимает в кресло так, как будто готовятв космонавты. Я не устану повторять, что даже по сравнению с автомобилями сболее быстрым разгоном, но с ДВС, здесь разгон ощущается гораздо острее, хотябы за счет отсутствия переключаемых передач.На сайте производителяуказано, что запас хода у Voyah Free 500 километров, однако после этой надписи стоит аж целых три звездочки, ивы знаете что это значит.Все зависит от скорости движения (на тесте была оптимальная для заряда – 60км/ч), на идеальной поверхности, в идеальную погоду, полагаю, с выключеннымкондиционером и музыкой. На деле здесь будет километров 400-450, с учетом того,что в зимний период активно работает печка, а в летний – кондиционер.Кроме того, если вы накручиваете больше двухсот километров каждые сутки, и увас есть куда поставить собственную зарядную станцию (для этого нужноподключение к трехфазовой сети), будьте готовы эту самую станцию приобрести.Заряжаться с нуля до восьмидесяти процентов от обычной розетки на 220автомобиль будет двое суток.Не лишним будет упомянуть всевозможные ассистенты вождения, начиная с удержания полосы и адаптивногокруиз-контроля, заканчивая полностью автоматической парковкой (крутить руль ижать на педали уже не надо), обзором на 360 градусов с включаемым 3D режимом (при этом изображение автомобилястановится прозрачным), системой предупреждения столкновения, системой ночноговидения и кучей еще всего полезного.КАК ЗВУЧИТ:Звучит просто великолепно.Штатная акустика Dynaudio это широкополосная система с 10 динамиками и сабвуфером. Шумоизоляция вавтомобиле тоже на высоте, благодаря использованию шумоизолирующих материалов вотделке и утолщенному шумопоглощающему остеклению в передней части салона. Вовремя движения единственный шум, который слышно, – звук шин при контакте сасфальтом. Звука и вибраций двигателя нет, и это одна из главных фишеккосмической эры автомобилестроения.КАК ГИТАРА:Гитара в багажнике поместиласьбез труда, хотя излишне просторным я бы багажное отделение не назвал. Из-заразмещенной запаски багажник очень неглубокий. Гитара невысоком футляреразместилась отлично, но более объемный груз может создать проблемы.ВЫВОДЫ:Вот тут я решил озвучить свою самую большую претензию к производителю. Да, высделали офигенно крутую тачку, пусть даже сейчас она продается за 9 миллионоврублей (умолчу сколько она стоила пока рынок держал западный автопром), и онавполне соответствует этим деньгам, правда. Но, черт побери, почему вы сделалитакой дешевый ключ? Форма отличная, интригующая и интересная. Издалека. Но стоит взять этот ключ в руку, и все сразу становится на свои места. Он почтиничего не весит, и сделан из самого дешевого пластика. Ключ из алюминия иликакого-то другого метала отлично бы завершил картину и стал бы отличнойвишенкой на торте. Но нет. Кто-то решил сэкономить.Тем не менее, в сухом остаткеэто все равно машина моей мечты. Красивая, мощная, технически оснащенная иабсолютно электрическая. Тактильный восторг от салона зашкаливает, а отвнешности машины просто захватывает дух. Да, знаю, что дорого, зато у менямечта появилась. А это куда дороже.И – да, при закрытии и открытия автомобиля логотип и решетка подсвечиваются. Ато вдруг вы сомневались.