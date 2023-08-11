Яркие и интересные выходные во Владимире: куда сходить и чем заняться? Выходные обещают быть...

Яркие и интересные выходные во Владимире: куда сходить и чем заняться?Выходные обещают быть яркими и интересными. Куда сходить и чем заняться? Расскажем прямо сейчас. Итак:- На День рождения Суздаля собираемся в эту субботу. Ему - 999 лет. Гостей ждут целых пять концертов, выступления поэтов, артистов-фольклористов, а в завершении праздничного вечера - салют.- Там же продолжается Международный фестиваль духовной музыки "Голоса Суздаля". Сегодня в 19.00- концерт женского хора Регентско-певческого отделения Донской духовной семинарии из Ростова на Дону. В субботу - ансамбль "Хор королевы Марии" из Сербии, а воскресенье - луганский Архиерейский хор Свято-Николаевского собора.- А ещё в Суздальском Кремле 12 августа - 10-й юбилейный фестиваль "Гусли мира". Старинные русские инструменты, гуслетерапия, выступления уникальных лекторов.- В Муроме в эту субботу - карнавальный забег. Командный или индивидуальный стиль, костюмы героев фильмов, игр, сериалов, сказочных персонажей. Лучшим - подарки. Начало в половине пятого вечера в парке имени 50-летия Советской власти.- Столица региона тоже "на спорте". 12 августа в Центральном парке - День физкультурника. Его проводит региональное министерство спорта. Соревнования по текболу, презентация различных дисциплин (киберспорта, единоборств, футбола), мастер-классы, концерт, открытый кинопоказ. Вход бесплатный. Начало в 16.00. День физкультурника пройдёт также и в Гусь-Хрустальном.- Там же, в Центральном парке, но уже сегодня соберутся любители рифм. В 17:00 начнется поэтический вечер в рамках летнего проекта "Центральный-Творческий".- А 13 августа на свой День рождения владимирцев приглашает парк "Добросельский". Программа "Добрый парк" обещает быть насыщенной. Её можно найти на сайте горадминистрации.