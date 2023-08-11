Житель Коврова лишь с помощью Роспотребнадзора отсудил у магазина деньги за неработающий...

Житель Коврова лишь с помощью Роспотребнадзора отсудил у магазина деньги за неработающий аккумулятор.Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в городе Коврове обратился в суд. Как оказалось, были грубо нарушены права потребителя, который приобрел в магазине аккумулятор.Спустя 2 месяца обнаружился недостаток. И изначально сам покупатель обратился к продавцу с письменной претензией. Мужчина хотел заменить некачественный товар.Продавцом, в свою, очередь, была проведена проверка качества. Но согласно акту, аккумуляторная батарея "оказалась исправна".Мужчина, не согласившись с документом, обратился в специализированную организацию для диагностики аккумуляторной батареи. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Согласно акту дефектовки (после тестовой поездки на автомобиле) характеристики аккумуляторной батареи не соответствовали рабочим. И как итог — был выявлен заводской брак.Тогда мужчина повторно обратился с претензией к продавцу и потребовал всё же обменять некачественный товар, а также возместить убытки. Но и тут покупателю было отказано.Не отчаявшись, ковровчанин решил написать заявление в Роспотребнадзор. И его представители уже направили иск в суд.В результате покупатель оказался прав. Магазин обязали заменить товар и выплатить неустойку за «нарушение срока удовлетворения требования потребителя», моральный вред, убытки, а также штраф - 9 000 рублей.Фото: pxfuel.com