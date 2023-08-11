Жители Мурома обнаружили в лесу огромную свалку детских вещей Внушительную свалку детских вещей...

Жители Мурома обнаружили в лесу огромную свалку детских вещейВнушительную свалку детских вещей обнаружили в лесу под Муромом местные жители. Подробности сообщают коллеги из "Муромского меридиана".Одежда, обувь, игрушки, книги. В основном - бывшие в употреблении, но есть и абсолютно новые, аккуратно упакованные в пакеты. Среди прочего - средства гигиены, подгузники. Десятки килограммов вещей неизвестные выгрузили в лесном массиве, в полусотне метров от проезжей части. Никаких бирок или документов, указывающих, кому принадлежали или для кого предназначались вещи, не нашлось, но жители предполагают, что это вполне мог быть гуманитарный груз. Собранный, но не дошедший до адресата. Власти Муромского района сейчас выясняют, чьих это рук дело и кто будет наводить порядок в лесу.Елена Абросимова, глава администрации Борисоглебского муниципального образования Муромского района:- Такие вещи детские специфические никуда не собирались. Гуманитарная помощь, которая сейчас идет в районы СВО, собирается целенаправленно и отслеживается вплоть до получения ее адресатом.