Жителю Владимира вынесен приговор за ложный донос о краже своего авто В отношении жителя Владимира...

Жителю Владимира вынесен приговор за ложный донос о краже своего автоВ отношении жителя Владимира Фрунзенским районным судом города вынесен приговор за заведомо ложный донос о совершении преступления.Установлено, что в 2020 году на автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, принадлежащий осужденному, ОСП Фрунзенского района наложен запрет регистрационных действий, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.3 июня 2023 года мужчина продал автомобиль и после этого сообщил о хищении автомобиля.Виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com