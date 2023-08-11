Все новое – это хорошо забытое старое, поэтому кумиры минувших дней могут претендовать на возвращение в музыкальные чарты, если постараются.

Все новое – это хорошо забытое старое, поэтому кумиры минувших дней могут претендовать на возвращение в музыкальные чарты, если постараются.За два десятка лет они постепенно утратили фирменный лоск, да и вспоминают о них сейчас гораздо реже. Пик славы и популярности давно пройден, но вечные хиты в репертуаре этих артистов навевают воспоминания о дорогих сердцу мгновениях. Когда поют звезды 90-х и 2000-х, до боли знакомый мотив ненадолго уносит в прошлое, преисполненного добром, светом и эхом несбывшихся надежд.Вечером 26 августа россиян приглашают на бесплатное музыкальное шоу, где выступят Сергей Богданов и Алексей Потехин из "Руки Вверх!", а также группа "Фабрика". Мероприятие пройдет в Киселевске Кемеровской области по случаю Дня шахтера, пишет сайт .С кумирами прошлого выпала честь выступить и местному музыкальному коллективу BAD BOYS BAND. Команда из трех артистов порадует живой музыкой, добавляя в праздничный день немного волшебства чарующим звучанием саксофона.Между тем в соседних от Киселевска городах выступят другие звезды шоу-бизнеса. В столицу Кузбасса заглянет SHAMAN, Новокузнецк позвал "Хор Турецкого", а в Прокопьевске блистать собралась Лариса Долина вместе с талантливыми коллегами, которых всегда встречают аплодисментами.