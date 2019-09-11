Сегодня подразделения есть во всех территориальных органах УМВД России по Владимирской области на районном уровне.

31 августа (11 сентября по новому стилю) 1719 года Петром I был подписан именной указ Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записки, в Канцелярию Полицмейстерских дел». С тех пор подразделения по вопросам миграции прошли непростой исторический путь своего развития в области реализации государственной политики и правоприменительной практики в сфере миграции. Так создание паспортно-визовой службы тесно связано с учётом населения в СССР. В соответствии с декретом ВЦИК от 25 июня 1919 года все граждане РСФСР, достигшие 16-летнего возраста были обязаны иметь трудовую книжку, где указывалось место работы, а также прописка.За следующие годы миграционная служба неоднократно меняла своё название и ведомственное подчинение. 15 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации ФМС России упразднена, а её функции и полномочия переданы Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.11 сентября 2019 года подразделения по вопросам миграции отмечают 300-летие со дня создания.Сегодня во Владимирской области в каждом территориальном органе МВД России на районном уровне функционирует подразделение, выполняющее функции по линии миграции.***Многие перипетии в новейшей истории миграционной службы хорошо известны начальнику отделения по вопросам миграции ОМВД России по Суздальскому району майору полиции Алексею Савельеву.Алексей Викторович после окончания местного техникума и службы в армии (на Северном флоте) в далёком 1993 году пришёл служить в суздальскую милицию. 10 лет был инспектором отделения по делам несовершеннолетних, а в 2003 году был назначен начальником паспортно-визовой службы отдела. В 2006 году она передаётся в другое ведомство - Управление федеральной миграционной службы (УФМС) и Алексей Викторович назначается начальником территориального пункта ОФМС России по Владимирской области в Суздальском районе. А в 2016 году миграционная служба в нашей стране вернулась под крыло МВД, а Алексей Викторович остался на прежнем месте.В настоящее время начальнику помогают в работе четыре сотрудника. Все - представители прекрасного пола.Государственная гражданская служащая специалист-эксперт Мария Сергеевна Казакова в 2015 году после окончания вуза пришла работать в отделение, где занимается выдачей паспортов, регистрацией и выдачей различных справок. С бланками строгой отчётности – паспортами - работает инспектор паспортно-визовой работы Светлана Сергеевна Прохорова. Обе сотрудницы также занимаются постановкой на миграционный учёт иностранных граждан, проживающих в гостиницах Суздаля и Суздальского района. В будний день таких «бумаг» бывает несколько десятков, а в выходные, праздничные дни их количество увеличивается в несколько раз. Сотрудницы отвечают на запросы суда, судебных приставов, нотариусов, налоговой инспекции…Теми же вопросами занимаются начальник миграционного пункта с дислокацией в посёлке Боголюбово ОВМ ОМВД России по Суздальскому району майор полиции Марина Жирина и без малого четверть века работающая в миграционной службе инспектор паспортно-визовой работы Людмила Веденеева.Весь небольшой коллектив, в том числе и сам начальник, ведущий почти каждодневно приём граждан, способный подменить любого на любой операции, выполняет значительный объём работы. За 8 месяцев 2019 года подразделением выдано более 1200 паспортов, поставлено на регистрационный и миграционный учёт свыше 20 000 граждан России и иностранных граждан. Кроме того, сотрудниками составлено более 300 протоколов об (за проживание без регистрации, за нарушение иностранными гражданами режима проживания и т.д.) За этот же период за оказанием услуг через Единый портал госуслуг в подразделение обратились около 2400 граждан.Сотрудники ОМВД России по Суздальскому району поздравляют весь коллектив отделения по вопросам миграции с профессиональным праздником, значительным 300-летним юбилеем! Желают успехов, здоровья и семейного благополучия!***В настоящее время в отделении по вопросам миграции ОМВД России по Судогодскому району несут службу четыре сотрудника: начальник отделения майор полиции Артем Потанин, старший инспектор капитан полиции Ольга Берендеева, старший специалист-эксперт Татьяна Куликова, инспектор Мария Теплова.Сотрудники этого отделения всегда открыты для людей и прилагают максимум усилий для того, чтобы обратившиеся к ним граждане получили своевременную и квалифицированную помощь.Настоящий специалист своего дела Ольга Валерьевна несет службу в отделении миграции уже более 17 лет. Сотрудник полиции отлично знает свою работу и успешно справляется с возложенными на нее обязанностями. Всегда корректна, терпелива и доброжелательна, строго соблюдает требования законодательства Российской Федерации. Огромный опыт Ольга переняла от своей мамы Лидии Васильевны Сашенковой, которая много лет возглавляла паспортный стол Андреевского поселкового отделения милиции ОВД Судогодского района.Сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Судогодскому району, в рамках возложенных на них задач, принимают активное участие в борьбе с преступностью, обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений и ведут планомерную работу по оказанию государственных услуг в сфере миграции.Руководство и личный состав ОМВД России по Судогодскому району поздравляет всех сотрудников отделения миграции с профессиональным праздником. Желает всем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, благополучия, успехов в работе, семейного счастья!***С июня 1997 года по май 2011 года в отделе внутренних дел по ЗАТО г. Радужный сою службу проходил подполковник милиции Нестерко Сергей Александрович.Свой трудовой путь он начал в 1989 году, еще курсантом Симферопольского высшее военно-политического строительного училища, которое окончания в 1987 году. После окончания продолжил службу в вооруженных силах Российской Федерации на различных должностях.С июня 1997 года Сергей Александрович поступил на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. Начал с должности старшего участкового уполномоченного милиции ОВД г. Радужный, а с июля 2001 года возглавил отделение паспортно-визовой службы ОВД г. Радужный. На заслуженный отдых подполковник милиции отправился с должности заместителя начальника отдела – начальник штаба ОВД ЗАТО г. Радужный.За время службы Сергей Александрович неоднократно награждался нагрудными знаками и медалями.В 1998 году указом Президента РФ, Сергей Александрович был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».Среди жителей небольшого города Сергей Нестерко пользуется заслуженным авторитетом и уважением, всегда готов оказать посильную помощь в различных жизненных ситуациях.Не забывает Сергей Александрович и свой родной отдел полиции, оказывая всестороннюю помощь молодым сотрудникам.***Екатерина Бурмистрова родилась в деревне Аксеново Гусь-Хрустального района. О милицейских погонах и не думала, но однажды во время учебы в Аксеновской средней школе встретила на перемене инспектора по делам несовершеннолетних, одетую в строгую милицейскую форму. В тот момент Катя твердо решила, что в будущем станет сотрудником правоохранительных органов.Летом 2005-го бывшая школьница подала документы во Владимирский авиамеханический колледж на отделение «Правоведение», в программу которого входило параллельное обучение в лицее милиции. Училась 4 года, было интересно и весело, и сложно, так как кроме того, что нужно было ходить в форме, в лицее милиции, который студенты ВАМК посещали раз в неделю, в Центре профподготовки целый день проводились занятия, где требовалась особая выдержка и дисциплинированность.По окончании колледжа Екатерина Бурмистрова была принята на службу в следственный отдел УВД г. Гусь-Хрустальный. Параллельно заочно обучалась в Московской гуманитарной академии по специальности «Юриспруденция».Руководство отдела, видя упорство и целеустремленность Екатерины, назначило ее в июле 2011 года на должность начальника миграционной службы в территориальном пункте полиции в г. Курлово.За время работы на этой должности Екатерина Александровна поняла, что «паспортная работа» ей по душе. В августе 2017 года сотрудницу назначают на должность начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», где она и продолжает свою службу по настоящее время в звании капитана полиции.В работе возникает много вопросов и сложностей, но трудности преодолеваются благодаря тому, что Екатерина поддерживает в коллективе особый климат отзывчивости и сплоченности. Сотрудники стараются максимально помочь каждому обратившемуся гражданину.- Пользуясь случаем, от всей души поздравляю свой коллектив, коллег и ветеранов из других районов с 300-летием со дня образования миграционной службы! Искренне желаю всем здоровья, благополучия на службе и в семьях! – искренне говорит Екатерина Александровна.Пожалуй, именно благодаря таким людям, как начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Екатерина Бурмистрова – целеустремленным, грамотным, высокопрофессиональным, ответственным, чутким и добропорядочным многолетняя славная история службы будет продолжаться.***Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Юрьев -Польскому району возглавляет лейтенант полиции Елена Кошелева.В миграционную службу Елена Александровна пришла работать еще в 2008 году на временную должность инспектора. За плечами Елены на тот момент было высшее экономическое образование.В 2016 году, после структурных изменений, Елена Александровна возглавила подразделение и поступила в ВЮИ ФСИН РФ для получения юридического образования.Сегодня коллектив отдела по вопросам миграции состоит из 5 человек, трое из которых работают совсем недавно, но уже успели стать членами «семьи».Ежедневно за помощью к сотрудникам отдела приходят граждане РФ и иностранцы. Одним требуется замена паспорта, другим - регистрация по месту жительства. На помощь молодым сотрудницам всегда готовы прийти Елена Владимировна и Татьяна Алексеевна, за плечами у которых немалый опыт службы, каждая не только работает с документами, но и осуществляет прием граждан.Главным в работе сотрудницы отдела считают терпение, выдержку и понимание.Сегодня отделение по вопросам миграции, как и многие другие учреждения, стараются переводить свою работы на современные «рельсы», пропагандируют среди граждан преимущества пользования порталом госуслуг, но при этом никому не отказывают в «живых» консультациях и помощи.