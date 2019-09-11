Популярная певица Наталья Подольская разместила в личном микроблоге откровенный кадр. Фотография вызвала жаркие споры среди поклонников.

Популярная певица Наталья Подольская разместила в личном микроблоге откровенный кадр. Фотография вызвала жаркие споры среди поклонников.Несколько часов назад звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в коричневом боди и бежевом пальто. Длинные волосы артистка оставила распущенными.Один из пользователей поспешил задать нескромный вопрос. "А где грудь?", – обратился комментатор к исполнительнице. "Съела", – иронично ответила звезда.Поклонники поспешили выступить в защиту артистки. "А где воспитание и такт?", "Уместно ли задавать подобные вопросы", "Вообще-то грудь у нее на месте", – заявили пользователи.Материал дополняется.