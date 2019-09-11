Активистка из Испании, являющаяся веганом, провела спасательную операцию на кроличьей ферме. В результате действий девушки пострадали около ста невинных млекопитающих. В соцсетях активистка известна под никнеймом Мифическая Миа. Девушка решила выкрасть нескольких кроликов, чтобы избавить их от гибели от рук мясника в будущем.

Активистка из Испании, являющаяся веганом, провела спасательную операцию на кроличьей ферме. В результате действий девушки пострадали около ста невинных млекопитающих.В соцсетях активистка известна под никнеймом Мифическая Миа. Девушка решила выкрасть нескольких кроликов, чтобы избавить их от гибели от рук мясника в будущем.Инцидент произошел вблизи города Осоньо, Галисия. Во время хаотичных поисков девушки погибли пять беременных крольчих. В местной ветеринарной клинике рассказали, что еще нескольким млекопитающим активистка сломала позвоночник. Кроме того, крольчихи, которых Мифическая Миа забрала с собой, также были беременными или выкармливали своих детенышей. Фермеры рассказали, что в результате действий девушки пришлось усыпить 90 крольчат, поскольку они остались без родителей. Тем беременным млекопитающим, которым удалось выжить после операции, пришлось сделать аборты.Сама девушка утверждает, что фермеры стреляли в нее и преследовали, когда та проворачивала спасательную операцию. Активистка заявила, что была вся в крови после похода на кроличью ферму, сообщает издание New York Post. Журналистам не удалось связаться со "спасительницей", чтобы уточнить подробности случившегося.