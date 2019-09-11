Сборная Англии со счетом 5:3 обыграла команду Косово в отборочном матче чемпионата Европы 2020. В составе победителей два мяча забил полузащитник Джейдон Санчо.

Сборная Англии со счетом 5:3 обыграла команду Косово в отборочном матче чемпионата Европы 2020. В составе победителей два мяча забил полузащитник Джейдон Санчо.Санчо, которому сейчас 19 лет и 159 дне, отличился на 44 и 45 минутах. Более молодым игроком, которому удалось забить два мяча в играх за сборную Англии, был только Уэйн Руни. Ему на момент совершения дубля исполнилось 18 лет и 241 деньДжейдон Санчо, выступающий за дортмундскую "Боруссию", посвятил голы своей бабушке. "Для нашей семьи-это особенный день. Я посвящаю голы своей покойной бабушке, которая была моей болельщицей", — заявил Джейдон.