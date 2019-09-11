Сборная Англии по футболу продолжает победную серию в отборочном раунде чемпионата Европы-2020. В матче четвертого тура отбора английские футболисты одержали победу над командой Косово со счетом 5:3.

Сборная Англии по футболу продолжает победную серию в отборочном раунде чемпионата Европы-2020. В матче четвертого тура отбора английские футболисты одержали победу над командой Косово со счетом 5:3.Матч начался для родоначальников футбола шокирующе – уже на первой минуте игры на стадионе "Сент-Мэрис" в Саутгемптоне игрок Косова Валон Бериша открыл счет. Однако уже спустя семь минут статус-кво был восстановлен – постарался англичанин Рахим Стерлинг.Следом за голом Стерлинга англичанами было забито еще четыре гола подряд. Поочередно забивали Харри Кейн, автоголом отметился косовар Мергим Войвода, а четвертый и пятый голы в активе Джейдона Санчо, оформившего дубль.Однако футболисты Косова не сдались и поразили ворота Джордана Пикфорда еще дважды – голы на счету все того же Бериши, также завершившего матч с дублем в активе, а также Ведата Мурики — он отметился голом с 11-метровой точки.Англия после четырех матчей в отборе имеет четыре победы и с 12 очками занимает первую строчку группы "А". Следом за ней идет Чехия с девятью баллами, Косово – третье (8 очков), а замыкают таблицу Черногория и Болгария (по два балла).