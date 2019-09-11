На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился тирадой в адрес Польши из-за размещения в соседней республике новой военной инфраструктуры НАТО. Переживая из-за угрозы с Запада, Батька в то же время отказывается пускать в Белоруссию подразделения российской армии. Эксперты объяснили странное поведение главы государства.

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился тирадой в адрес Польши из-за размещения в соседней республике новой военной инфраструктуры НАТО. Переживая из-за угрозы с Запада, Батька в то же время отказывается пускать в Белоруссию подразделения российской армии. Эксперты объяснили странное поведение главы государства.Во время визита в Брест 6 сентября Лукашенко напомнил, что уБелоруссии есть собственная реактивная система залпового огня"Полонез". "Я им прямо говорю: смотрите, мы ответим", -рассказал Батька об угрозах Польше.Эксперты полагают, что беспокойство белорусского лидеравызывают американские высокоточные ракеты JASSM или реактивные системызалпового огня из США HIMARS. Дальность последних составляет 300 километров.Если в регионе развернется гонка вооружений, то Москва будетдавить на Минск с требованием разместить в Белоруссии свои подразделения, уверены эксперты. НоЛукашенко это ни к чему, полагают аналитики.Политолог Александр Класковский напомнил, что в 2015 годуБатька уже отказывался от российской авиабазы. По его мнению, для демаршаесть ряд причин. "В случае войны здесь откроется филиал ада. Внежелании накликать на себя беду власти и население едины", – пояснилэксперт в своей колонке на Naviny.by.Кроме того, размещение российской военной инфраструктуры вБелоруссии может ударить по имиджу Лукашенко. Последние несколько лет лидерсоседней республики пытается примерить на себя образ миротворца. Кроме того,могут ухудшиться отношения с США и НАТО, добавил Класковский."В-третьих, пускать в Беларусь российские войскаЛукашенко абсолютно ни к чему из внутриполитических соображений. Россия имелавоенно-морскую базу в украинском Крыму – и в сподручный момент оттяпалаполуостров.", – заключил эксперт.Ранее отказался ехать в Польшу на мероприятия послучаю 80-летия начала Второй мировой войны. Наблюдатели связали демарш Батькис позицией Кремля. Президента России Владимира Путина в Польшу не пригласили.