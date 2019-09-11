На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился тирадой в адрес Польши из-за размещения в соседней республике новой военной инфраструктуры НАТО. Переживая из-за угрозы с Запада, Батька в то же время отказывается пускать в Белоруссию подразделения российской армии. Эксперты объяснили странное поведение главы государства.
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился тирадой в адрес Польши из-за размещения в соседней республике новой военной инфраструктуры НАТО. Переживая из-за угрозы с Запада, Батька в то же время отказывается пускать в Белоруссию подразделения российской армии. Эксперты объяснили странное поведение главы государства.
Во время визита в Брест 6 сентября Лукашенко напомнил, что у
Белоруссии есть собственная реактивная система залпового огня
"Полонез". "Я им прямо говорю: смотрите, мы ответим", -
рассказал Батька об угрозах Польше.
Эксперты полагают, что беспокойство белорусского лидера
вызывают американские высокоточные ракеты JASSM или реактивные системы
залпового огня из США HIMARS. Дальность последних составляет 300 километров.
Если в регионе развернется гонка вооружений, то Москва будет
давить на Минск с требованием разместить в Белоруссии свои подразделения, уверены эксперты. Но
Лукашенко это ни к чему, полагают аналитики.
Политолог Александр Класковский напомнил, что в 2015 году
Батька уже отказывался от российской авиабазы. По его мнению, для демарша
есть ряд причин. "В случае войны здесь откроется филиал ада. В
нежелании накликать на себя беду власти и население едины", – пояснил
эксперт в своей колонке на Naviny.by.
Кроме того, размещение российской военной инфраструктуры в
Белоруссии может ударить по имиджу Лукашенко. Последние несколько лет лидер
соседней республики пытается примерить на себя образ миротворца. Кроме того,
могут ухудшиться отношения с США и НАТО, добавил Класковский.
"В-третьих, пускать в Беларусь российские войска
Лукашенко абсолютно ни к чему из внутриполитических соображений. Россия имела
военно-морскую базу в украинском Крыму – и в сподручный момент оттяпала
полуостров.", – заключил эксперт.
Ранее отказался ехать в Польшу на мероприятия по
случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Наблюдатели связали демарш Батьки
с позицией Кремля. Президента России Владимира Путина в Польшу не пригласили.