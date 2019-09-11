Бывший капитан сборной Англии, а ныне владелец клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм хотел бы видеть в своем клубе Лионеля Месси. Клуб из Флориды начнет выступать в МЛС с 2020 года.

Бывший капитан сборной Англии, а ныне владелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хотел бы видеть в своем клубе Лионеля Месси. Клуб из Флориды начнет выступать в МЛС с 2020 года.Руководство американского "Интера" занято комплектованием команды. Бекхэм намерен пригласить в свою команду Лионеля Месси и уже связывался с аргентинцем. Но пока говорить о переходе рано.В свою очередь "Барселона" хочет сохранить своего лидера и предлагает ему пожизненный контракт. Нынешний договор рассчитан до лета 2021 года. Если Лионель отвергнет это предложение, то отъезд аргентинца в МЛС может стать реальностью.