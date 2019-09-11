Басманный суд Москвы арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, которого вместе со старшим братом Алексеем обвинили в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Это заочный арест на два месяца. Он вступит в силу, если Ананьева выдадут России из-за рубежа или же задержат на российской территории. Ранее суд заочно избрал такую же меру пресечения и его брату Алексею Ананьеву.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева, которого вместе со старшим братом Алексеем обвинили в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Это заочный арест на два месяца. Он вступит в силу, если Ананьева выдадут России из-за рубежа или же задержат на российской территории. Ранее суд заочно избрал такую же меру пресечения и его брату Алексею Ананьеву.Решение огласила судья Юлия Сафина, сообщает телеканал "Россия 24". Против братьев-банкиров Алексея и Дмитрия Ананьевых были возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления — пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1. При этом обвинение предъявлено только по статье "Растрата". Оба банкира объявлены в международный розыск.Следствие считает, что за два дня в Москве с 12 по 14 декабря 2017 года председатель правления "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев вместе с братом Алексеем и неустановленными лицами растратили деньги в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.". Конечным бенефициаром этой компании был Алексей Ананьев.Противоправная деятельность братьев Ананьевых расследуется после заявления от "Промсвязьбанка" о хищении 102 миллиардов рублей. Расследуется несколько противоправных эпизодов в деятельности бывших собственников организации Алексея и Дмитрия Ананьевых. В их число входит и хищение кредитных досье, и 24 сделки купли-продажи ценных бумаг за день до введения к банке временной администрации.В мае 2019 года Арбитражный суд арестовал активы братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей.С 15 декабря 2017 года "Промсвязьбанк" санируется через подконтрольный Банку России "Фонд консолидации банковского сектора". После санации было принято решение создать на основе организации банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.