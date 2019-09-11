ПРезидент Украины Владимир Зеленский передал парламенту свое представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии страны. Народ пытается угадать, для чего политику понадобилась столь жесткая мера, при условии, что он одержал на выборах более чем убедительную победу.

ПРезидент Украины Владимир Зеленский передал парламенту свое представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии страны. Народ пытается угадать, для чего политику понадобилась столь жесткая мера, при условии, что он одержал на выборах более чем убедительную победу.В Верховную раду поступило представление Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК. "Оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", – цитирует издание "Политнавигатор" главу пресс-службы украинского парламента Ирину Кармелюк.Она добавила, что 11 сентября по этому вопросу будет проведен брифинг с участим двух представителей этого комитета - Алины Загоруйко и Александра Качуры. Как отметил один из парламентариев, это является демонстрацией того, что представлению Владимира Зеленского уже дан ход. "Не знаю, зарегистрировано ли, но оно уже поступило. Но поскольку комитет собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано", – цитирует первого замглавы комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина.Согласно действующему на Украине законодательству, парламент имеет полномочия досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИК, передает телеканал "". Принять такое решение они могут на основании мотивированного представления главы государства. Владимир Зеленский сделал первый шаг для подобного исхода.Материал дополняется.