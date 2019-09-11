Миндзрав сформирует специальную комиссию, чтобы разобраться в конфликтной ситуации в Центре онкологии имени Блохина, где часть сотрудников, недовольных условиями работы, подали заявления об увольнении. Во вторник, 10 сентября, представители Министерства здравоохранения и врачи онкоцентра собрались вместе, чтобы прояснить все вопросы и найти выход из ситуации.

Миндзрав сформирует специальную комиссию, чтобы разобраться в конфликтной ситуации в Центре онкологии имени Блохина, где часть сотрудников, недовольных условиями работы, подали заявления об увольнении. Во вторник, 10 сентября, представители Министерства здравоохранения и врачи онкоцентра собрались вместе, чтобы прояснить все вопросы и найти выход из ситуации.На пресс-конференцию пришли врачи, опасаясь увольнения. И представители Минздрава, готовые разобраться, в чем именно проблема."Стало очень и очень тяжело работать каждый день" — медики одного из важнейших для страны лечебных учреждений, онкологического центра Блохина, жалуются на условия труда. Работы стало больше, а зарплаты — меньше. Некоторым, якобы, вообще предложили написать заявление."Мне как доктору на полставки было предложено уволиться в течение двух месяцев и как научному сотруднику тоже было предложено перейти на полставки в связи с тяжелым финансовым положением", — поделилась старший научный сотрудник отделения трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Наталия Субботина.Со словами о непростом финансовом положении согласно и руководство центра. Светлана Варфоломеева возглавила учреждение два месяца назад. Говорит, что все дело в старых проблемах. Сейчас наводят порядок. Обещает — увольнений не будет."Не уволился ни один врач. У нас идет плановая ситуация. На работу приняты шесть новых врачей, на те вакантные ставки, которые были. Поэтому никакого увольнения нет, никто не переведен на полставки, ни один научный сотрудник", — рассказала директор НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева.Проверку начали прокуратура и следственный комитет. В Минздраве все жалобы выслушали, пообещали разобраться."Что делать? Разбираться в этой ситуации спокойно, выслушивать все стороны заинтересованные. Мы очень высоко ценим квалификацию врачей, понимаем, что психологически им непросто, но мы сделаем все, чтобы им помочь", — сообщила директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Елена Байбарина.Онкоцентр на Каширке — самая большая онкологическая клиника не только в России, но и в Европе. Лучшие врачи, современные технологии и сотни тысяч спасенных жизней, за которые родители маленьких пациентов готовы благодарить бесконечно. Пациенты поделились, что доктора очень хорошие, ими они очень довольны.Дочь Наилии Тугушевой медики вытащили буквально с того света. У 5-летней Амиры — лейкоз. Сейчас она проходит стационарное лечение, ее жизнь вне опасности. Наилия говорит, главное, чтобы врачам не мешали лечить детей."Доктора напряжены, профессора тоже. Не уделяется столько времени нашим детям, а это самое важное. Пожалуйста, у меня одна просьба, подумайте все о детях".Публичный разговор на пресс-конференции перетек уже в кабинеты. Неполную зарплату за последний месяц объяснили техническим сбоем и пообещали все вернуть, а сам центр сделать еще лучше. И чувство долга перед маленькими пациентами, конечно же, никуда не денется, ведь им совсем не до конфликтов врачей — просто хочется жить.