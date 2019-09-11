Со дня смерти легендарного эстрадного певца Иосифа Кобзона прошло чуть больше года. Его вдова Нелли поделилась, как сложилась ее жизнь после кончины супруга.

Со дня смерти легендарного эстрадного певца Иосифа Кобзона прошло чуть больше года. Его вдова Нелли поделилась, как сложилась ее жизнь после кончины супруга.По словам жены исполнителя, в последнее время она все чаще стала выходить в свет. Она регулярно появляется в качестве гостя на театральных премьерах, светских мероприятиях и благотворительных вечерах.Она отметила, что первое время ей было тяжело вернуться к активной социальной жизни. Но постепенно ей удалось мобилизоваться.Все свои силы и время она направила на развитие благотворительного фонда. Его организовал еще покойный Кобзон, но из-за болезни у него не было времени им заниматься. Нелли продолжила дело умершего возлюбленного.Кроме того, недавно вдова организовала выставку в Музее Василия Тропинина. По данным издания , Там она представила подаренные мужем или купленные самостоятельно в поездках безделушки – шкатулки, вазы, броши.