В заседании Совета Госдумы в среду, 11 сентября, примет участие глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Объективные данные от Росстата необходимы парламентариям для принятия решений в социально-экономической сфере, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
В заседании Совета Госдумы в среду, 11 сентября, примет участие глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Объективные данные от Росстата необходимы парламентариям для принятия решений в социально-экономической сфере, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Росстат занимается мониторингом важнейших
социально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развития
России, поэтому мы решили заслушать его руководителя", – сказал журналистам
председатель Госдумы.
Он напомнил, что на открытии осенней сессии депутаты подняли
вопрос доходов врачей и учителей. По словам Володина, нужно проверить, как
влияют доходы управленческого персонала на расчетной средней зарплаты в
регионе. "Справедливо, чтобы этот показатель рассчитывался без учета
зарплаты главврача, директора и их заместителей", – указал председатель
нижней палаты.
Этот вопрос также будет обсуждаться с руководителем
Росстата. "За цифрами важно видеть людей", – подчеркнул Володин.
Качество принимаемых законов, добавил спикер, зависит от
понимая механизмов статистических расчетов, от того, насколько точно они
показывают реальное положение дел. Практика приглашения на Совет Госдумы
руководителей федеральных ведомств будет продолжена, заключил председатель
нижней палаты.
Во вторник, 10 сентября, Госдума открыла .
Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законопроектов
прямого действия. Кроме того, в приоритете будет рассмотрение бюджета на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов. Также законодатели продолжат работу по
повышению качества принимаемых нормативно-правовых актов.