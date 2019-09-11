В заседании Совета Госдумы в среду, 11 сентября, примет участие глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Объективные данные от Росстата необходимы парламентариям для принятия решений в социально-экономической сфере, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В заседании Совета Госдумы в среду, 11 сентября, примет участие глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Объективные данные от Росстата необходимы парламентариям для принятия решений в социально-экономической сфере, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Росстат занимается мониторингом важнейшихсоциально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развитияРоссии, поэтому мы решили заслушать его руководителя", – сказал журналистампредседатель Госдумы.Он напомнил, что на открытии осенней сессии депутаты подняливопрос доходов врачей и учителей. По словам Володина, нужно проверить, каквлияют доходы управленческого персонала на расчетной средней зарплаты врегионе. "Справедливо, чтобы этот показатель рассчитывался без учетазарплаты главврача, директора и их заместителей", – указал председательнижней палаты.Этот вопрос также будет обсуждаться с руководителемРосстата. "За цифрами важно видеть людей", – подчеркнул Володин.Качество принимаемых законов, добавил спикер, зависит отпонимая механизмов статистических расчетов, от того, насколько точно онипоказывают реальное положение дел. Практика приглашения на Совет Госдумыруководителей федеральных ведомств будет продолжена, заключил председательнижней палаты.Во вторник, 10 сентября, Госдума открыла .Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законопроектовпрямого действия. Кроме того, в приоритете будет рассмотрение бюджета на 2020год и плановый период 2021-2022 годов. Также законодатели продолжат работу поповышению качества принимаемых нормативно-правовых актов.