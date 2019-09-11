На правительственном часе в Госдуме выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Глава ведомства представил доклад о реализации нацпроекта Наука и совершенствовании законодательного обеспечения научной деятельности и ответил на интересующие депутатов вопросы.

На правительственном часе в Госдуме выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Глава ведомства представил доклад о реализации нацпроекта "Наука" и совершенствовании законодательного обеспечения научной деятельности и ответил на интересующие депутатов вопросы.Работу ученого и исследователя в России необходимо сделатькомфортной и привлекательной, именно на это нацелен национальный проект"Наука", отметил министр. Нацпроект, бюджет которого составляет 635миллиардов рублей до 2024 года, предполагает вхождение России в пятерку мировыхнаучных лидеров, напомнил чиновник. По его словам, с этой целью в ближайшие годы необходимопривлечь в отрасль дополнительно 35 тысяч человек.Котюков указал на тесную взаимосвязь науки и экономики. "Валовыезатраты на исследования и разработки ежегодно должны расти темпами,превышающими темпы роста экономики", – сказал глава Минобрнауки.По его словам, государство использует для поддержки иразвития науки все возможные способы, включая специальные фонды, технопарки иресурсы госкорпораций. Котюков напомнил, что нацпроект "Наука" такжепредусматривает использование научно-образовательных центров. По этому вопросуминистерство активно сотрудничает с регионами, отметил чиновник."К 2024 году в стране должны быть созданы не менее 15 такихцентров", – подчеркнул он.В них ведущие ученые должны воспитывать новые поколенияисследователей. Сегодня уже отобраны четыре центра в области математики,завершается отбор в сфере геномных исследований, рассказал руководительведомства. Также предусмотрены 14 центров компетенций национальнойтехнологической инициативы.Развитие науки невозможно без создания необходимойинфраструктуры, указал Котюков. Нацпроект предусматривает выделение на эти цели87 миллиардов рублей до 2024 года. В этом году 4,4 миллиарда уже получили 111научных центров, рассказал министр.Он отметил важность развития отечественного приборостроения,а также установок "Магасайнс". Нацпроект предусматривает их созданиев Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске и на острове Русский воВладивостоке. В ближайшие годы на это выделят 80 миллиардов рублей."Благодаря поддержке Госдумы мы на сегодняшний деньприступили к созданию уникального гелиогеофизического комплекса в Иркутскойобласти и Республике Бурятии. Таких комплексов в мире практически несуществует", – отметил Котюков.Кроме того, он указал на необходимость усовершенствоватьсистему аспирантуры и увеличить премии молодым ученым в два раза. В ближайшеевремя эта мера будет реализована, сказал министр.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил главу ведомстваза активную работу с депутатами. Председатель нижней палаты дал высокую оценкусотрудничеству Думы и Минобрнауки. "Эта открытость и заинтересованность в том,чтобы разобраться в проблемах, подкупает и для нас много значит с позиции того,что мы можем участвовать в обсуждении многих вопросов, которые перед намиставят граждане", – сказал законодатель.После выступления главы ведомства слово взял аудитор Счетнойпалаты Михаил Мень. Для ускорения технологического развития страны нужно большефинансовых вложений, отметил он. По словам аудитора, остро стоит вопросповышения активности предпринимателей.В конце правительственного часа парламентарии задалиминистру науки и образования интересующие их вопросы. Так, член фракции КПРФОлег Смолин обратил внимание чиновника на проблему утечки научных кадров заграницу. Законодатель поинтересовался, что делается для решения проблемы.Котюков отметил, что последнее время ситуация улучшается: вРоссию приезжают больше научных работников, чем уезжают. "На сегодняшнийдень принят комплекс решений: ставится задача выявлять талантливых ребят вшколе, знакомить их с работой научных коллективов, проводить раннююпрофориентацию, развивать сеть специализированных научных центров", -сказал глава Минобрнауки. Он поблагодарил депутатов за развитие инструментовцелевого обучения.В свою очередь, Вячеслав Володин указалминистру на разницу в доходах между преподавателями и руководящим составомвузов. По его словам, зарплата ректоров в некоторых высших учебных заведениях вдесятки раз выше рядового состава. Котюков пообещал провести проверку.Взяли слово и члены фракции ЛДПР. Так, Михаил Дегтярев задалвопрос о влиянии санкций на привлекательность России для иностранныхисследователей. Министр признал, что некоторые трудности существуют, что в целоммеждународно-технические контакты нашей страны продолжают расширяться. Например, в прошлом году были достигнуты договоренности с Францией иГерманией о совместных исследованиях и подготовке специалистов.Активно участвовали в дискуссии и единороссы. Так, МаксимКудрявцев поинтересовался, реально ли войти в пятерку ведущих стран мира поразвитию науки, если сейчас Россия по уровню финансирования находится на 10-мместе, а по публикациям статей в международных изданиях – на 11-м. В нацпроекте"Наука" все необходимые меры для решения этой задачи предусмотрены, ответил главаМинобрнауки.В свою очередь, Федот Тумусов из "СправедливойРоссии" поднял тему развития науки в регионах. Министерство многое дляэтого делает, подчеркнул Котюков. По его словам, поддерживаются ведущие научныецентры и университеты на местах, проводятся выездные совещания в регионах сучастием глав субъектов.Во вторник, 10 сентября, Госдума осеннюю сессию.Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законопроектовпрямого действия. Кроме того, в приоритете будет рассмотрение бюджета на 2020год и плановый период 2021-2022 годов. Также законодатели продолжат работу поповышению качества принимаемых нормативно-правовых актов.