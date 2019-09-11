На Совете Госдумы в среду, 11 сентября, принято решение о создании совместной рабочей группы с Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Кроме того, представителей ведомства будут приглашать в нижнюю палату для участия в парламентских слушаниях.
На Совете Госдумы в среду, 11 сентября, принято решение о создании совместной рабочей группы с Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Кроме того, представителей ведомства будут приглашать в нижнюю палату для участия в парламентских слушаниях.
"Мы создадим рабочую группу и вместе с Росстатом подумаем о
том, что нам необходимо сделать, чтобы была информация, которая крайне важна
при принятии решений", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Предполагается, что рабочую группу возглавит первый зампред
Госдумы Иван Мельников. Предложения по ее составу будут представлять фракции и
профильные комитеты.
Решение о совместной рабочей группе поддержал глава Росстата
Павел Малков. По его словам, в ведомстве готовы ко всем форматам взаимодействия
с законодателями.
Чтобы депутаты владели объективной информацией о ситуации в
той или иной отрасли, Вячеслав Володин предложил приглашать представителей
статистического ведомства на парламентские слушания. Ранее спикер Госдумы
отметил, что депутаты будут принимать решения с учетом данных, предоставленных
Росстатом.
Совет Госдумы в таком формате прошел впервые. Парламентарии
дали ему высокую оценку. Решено и далее приглашать руководителей ведомств на
Совет нижней палаты и заслушивать их доклады.
В следующий раз заседание в таком формате пройдет в октябре.
С докладом перед депутатами выступит руководитель Федерального дорожного
агентства (Росавтодор).
Напомним, 10 сентября Госдума открыла осеннюю сессию.
Приоритетом станет принятие законов прямого действие, рассмотрение бюджета на
следующий год и дальнейшая работа по улучшению качества рассматриваемых
документов.