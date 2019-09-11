На Совете Госдумы в среду, 11 сентября, принято решение о создании совместной рабочей группы с Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Кроме того, представителей ведомства будут приглашать в нижнюю палату для участия в парламентских слушаниях.

На Совете Госдумы в среду, 11 сентября, принято решение о создании совместной рабочей группы с Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Кроме того, представителей ведомства будут приглашать в нижнюю палату для участия в парламентских слушаниях."Мы создадим рабочую группу и вместе с Росстатом подумаем отом, что нам необходимо сделать, чтобы была информация, которая крайне важнапри принятии решений", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Предполагается, что рабочую группу возглавит первый зампредГосдумы Иван Мельников. Предложения по ее составу будут представлять фракции ипрофильные комитеты.Решение о совместной рабочей группе поддержал глава РосстатаПавел Малков. По его словам, в ведомстве готовы ко всем форматам взаимодействияс законодателями.Чтобы депутаты владели объективной информацией о ситуации втой или иной отрасли, Вячеслав Володин предложил приглашать представителейстатистического ведомства на парламентские слушания. Ранее спикер Госдумыотметил, что депутаты будут принимать решения с учетом данных, предоставленныхРосстатом.Совет Госдумы в таком формате прошел впервые. Парламентариидали ему высокую оценку. Решено и далее приглашать руководителей ведомств наСовет нижней палаты и заслушивать их доклады.В следующий раз заседание в таком формате пройдет в октябре.С докладом перед депутатами выступит руководитель Федерального дорожногоагентства (Росавтодор).Напомним, 10 сентября Госдума открыла осеннюю сессию.Приоритетом станет принятие законов прямого действие, рассмотрение бюджета наследующий год и дальнейшая работа по улучшению качества рассматриваемыхдокументов.