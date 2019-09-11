Объявившие забастовку моряки теплохода Магеллан обратились в транспортную прокуратуру за помощью. Об этом Дон-ТР рассказал председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.

Объявившие забастовку моряки теплохода "Магеллан" обратились в транспортную прокуратуру за помощью. Об этом "Дон-ТР" рассказал председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак. Напомним, в судно сейчас находится на рейде в морском порту "Азов" Ростовской области.Механики корабля с 29 августа перестали пускать представителей ремонтных служб в машинное отделение. Причиной протеста стала задолженность по заработным платам перед членами экипажа. Ее перестали выплачивать еще с февраля. Сумма долга на сегодняшний день уже превысила 30 тысяч долларов.