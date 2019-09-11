Единороссы определились с кандидатурами на высокие посты в законодательном собрании Севастополя. Кресло спикера партийцы готовы доверить Татьяне Лобач, а руководителем фракции предложено сделать Владимира Немцева. Кандидатура последнего была поддержана по итогам тайного голосования.

Единороссы определились с кандидатурами на высокие посты в законодательном собрании Севастополя. Кресло спикера партийцы готовы доверить Татьяне Лобач, а руководителем фракции предложено сделать Владимира Немцева. Кандидатура последнего была поддержана по итогам тайного голосования.С претендентами на ключевые должности в заксобрании севастопольские партийцы определились в ходе VIII конференции местного отделения "ЕР". Секретарь генсовета Андрей Турчак напомнил, что по итогам единого дня голосования партия получила в городском парламенте 15 из 24 мандатов. Результат он назвал блестящим.По его словам, это не только заслуга избирательного штаба, но и местного политсовета. "ЕР" в Севастополе перезагрузилась и стала монолитным механизмом, который выполнит наказы горожан, собранные в ходе предвыборной кампании.В свою очередь, секретарь местного отделения "Единой России" Дмитрий Саблин выразил благодарность партийцам за проделанную работу и создание эффективной команды."Она объединяет разных людей в главном – все мы готовы работать, чтобы выполнить обещания и вернуть доверие людей, уставших от политических разборок", – сказал Саблин.Он выразил уверенность, что с этой задачей партия справится, напомнив, что президенту нужна надежная опора в Севастополе. Глава государства может на нее рассчитывать, резюмировал единоросс.Также на конференции партийцы решили предложить на должность члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Алтабаеву, которая прекрасно знакома с проблемами города. Кроме того, Турчак отметил, что партия поддержит временно исполняющего обязанности главы города Михаила Развожаева на выборах в следующем году.