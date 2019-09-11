Судьба робота Федора решится после проведения тестовых испытаний. Они начнутся сегодня, 11 сентября, и продлятся несколько дней.

Судьба робота Федора решится после проведения тестовых испытаний. Они начнутся сегодня, 11 сентября, и продлятся несколько дней.Тесты будут проводиться в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Туда робота доставили накануне после возвращения на Землю. Специалистам предстоит проанализировать данные, которые записаны на носителе информации.При этом, по словам разработчика, Федор больше не сможет проходить испытания в космосе. Возможно, он станет экспонатом в музее или образцом для отработки технологий копирующего управления. Робот Федор находился на борту космического корабля "Союз". Он пристыковался к МКС 27 августа 2019 года, напоминает телеканал "Россия 24".