Московский Спартак в рамках подготовки к весенней части чемпионата России по футболу в январе отправится в США. Спартаковцы примут участие в турнире Florida Cup.

Московский "Спартак" в рамках подготовки к весенней части чемпионата России по футболу в январе отправится в США. Спартаковцы примут участие в турнире Florida Cup.Соревнования пройдут в городе Орландо, на открытом в 2017 году стадионе. В соревнованиях, которые пройдут с 13 по 17 января, помимо "Спартака" примут участие колумбийский "Атлетико Насьональ", а также бразильские "Коринтианс" и "Палмейрас".Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн подтвердил РИА Новости участие 22-кратных чемпионов в турнире. Цорн считает, что команда проведет подготовку к весенней части чемпионата в отличных условиях, а также получит шанс сыграть в представительных соревнованиях.