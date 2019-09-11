Законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс России для освобождения материальной помощи для студентов и аспирантов от НДФЛ прошел второе чтение в Госдуме. Автором инициативы выступила зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс России для освобождения материальной помощи для студентов и аспирантов от НДФЛ прошел второе чтение в Госдуме. Автором инициативы выступила зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая.В случае принятия в третьем, окончательном чтении законопроекта об освобождении материальной помощи для учащихся вузов от НДФЛ соответствующая норма вступит в силу с 1 января 2020 года. Как подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, эта инициатива направлена на устранение правовой несправедливости в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов."Сейчас эти выплаты, в отличие от остальных стипендий или материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, облагаются налогом", – отмечал Володин. С тем, что изменения в Налоговый кодекс направлены на обеспечение справедливости, согласна и сама автор законопроекта Ирина Яровая."Справедливо и правильно не облагать налогом материальную помощь, которую вуз оказывает нуждающимся студентам и аспирантам", – подчеркнула парламентарий.Ирина Яровая добавила, что разработала соответствующую инициативу исходя из понимания важности самой целевой выплаты, а также значения мер социальной поддержки, которые оказывает нуждающимся государство. "Это решение в пользу дополнительной социальной поддержки, это помощь, оказываемая в трудной жизненной ситуации, и освобождение от уплаты налога, конечно, сохранит весь размер средств, предназначенных для материальной помощи студентам", – рассказала заместитель председателя Госдумы.Во вторник, 10 сентября, Госдума открыла осеннюю сессию. Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законопроектов прямого действия. Кроме того, в приоритете будет рассмотрение бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Также законодатели продолжат работу по повышению качества принимаемых нормативно-правовых актов.