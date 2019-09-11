Нижняя палата парламента в среду, 11 сентября, приняла в первом чтении законопроект, дополняющий правила использования беспилотников. Правоохранительные органы и силовые структуры получат полномочия по предотвращению использования дронов в незаконных целях.

Нижняя палата парламента в среду, 11 сентября, приняла в первом чтении законопроект, дополняющий правила использования беспилотников. Правоохранительные органы и силовые структуры получат полномочия по предотвращению использования дронов в незаконных целях.Законопроект внесен группой депутатов во глава спредседателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупцииВасилием Пискаревым. ФСБ, Федеральная служба охраны, МВД, Росгвардия и Службавнешней разведки смогут подавлять или преобразовывать сигналы управлениябеспилотниками, а также повреждать или уничтожать дроны.Ограничений на использование таких аппаратов в мирных целяхне предусмотрено, подчеркнул Пискарев. Речь идет лишь о защите граждан отнеправомерных действий с использованием беспилотников.По словам парламентария, правоохранители смогут определитьпринадлежность дрона и связаться с внешним пилотом или изменить траекториюполета беспилотника без его повреждения. Если аппарат будет угрожать жизни издоровью граждан, силовики получат право его уничтожить.Статистика показывает, что злоумышленники стали чащеиспользовать беспилотники, отметил зампред комитета по безопасности ипротиводействию коррупции Александр Хинштейн. В прошлом году дроны пролеталинад важными государственными объектами 16 раз, подчеркнул парламентарий. За тотже стране было приобретено более 160 тысяч беспилотных аппаратов.Напомним, что на пленарном заседании 11 сентября депутатытакже законопроект об освобождении материальной помощи для студентов иаспирантов от НДФЛ. Документ прошел второе чтение. В случае окончательногопринятия он вступит в силу с 1 января следующего года.Инициатива призвана устранить правовую несправедливость вотношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов,отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.