Кумир советских женщин Ивар Калныньш появился в студии шоумена
Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия
1 артист рассказал, как от него уходили жены.
Кумир советских женщин Ивар Калныньш появился в студии шоумена
Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия
1" артист рассказал, как от него уходили жены.
Ивар Калныньш признался, что образ ловеласа, который прилип
к нему после съемок в фильме "Театр", ему не по душе. Актер говорит,
что с радостью прожил бы всю жизнь с одной женщиной – третьей супругой
Лаурой. Знаменитость жалеет, что
встретил вторую половинку так поздно.
В студии программы "Судьба человека" Калныньш поведал, что две
предыдущие жены сами ушли от него. С первой супругой – Илгой – Ивар прожил
долгих 20 лет. От этого союза на свет появились две дочери – Уна и Элена.
Девочки, которые к тому моменту были уже самостоятельными, остались жить с
артистом.
"Как-то у нас, к сожалению, не сложилась совместная жизнь, хотя мы и были вместе двадцать лет. Это, конечно, грустная история. Илга ушла к маме. У меня накопилась какая-то психологическая усталость от этих отношений, поэтому мы и поставили точку", – заявил Ивар.
Второй супругой Калныньша стала коллега по цеху Аурелия
Анужите. В этом браке, который продлился семь лет, родился единственный сын
знаменитости – Микус. С наследником у Инвара отличные отношения, а вот Аурелию
он не видел уже 15 лет.
Герой сегодняшнего выпуска обрел счастье
только в третьем браке. По словам Инвара, это гармоничный союз двух любящих
людей, в котором появились на свет две чудесные девочки – Луиза и Вивьен.
Сегодня Ивар Калныньш много работает: он занимается музыкой,
играет на сцене, снимается в кино. "Я занимаюсь своей профессией – это и
есть та территория, в которой я живу", – рассказал артист ведущему
программыБорису Корчевникову.