Кумир советских женщин Ивар Калныньш появился в студии шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артист рассказал, как от него уходили жены.

Кумир советских женщин Ивар Калныньш появился в студии шоуменаБориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия1" артист рассказал, как от него уходили жены.Ивар Калныньш признался, что образ ловеласа, который прилипк нему после съемок в фильме "Театр", ему не по душе. Актер говорит,что с радостью прожил бы всю жизнь с одной женщиной – третьей супругойЛаурой. Знаменитость жалеет, чтовстретил вторую половинку так поздно.В студии программы "Судьба человека" Калныньш поведал, что двепредыдущие жены сами ушли от него. С первой супругой – Илгой – Ивар прожилдолгих 20 лет. От этого союза на свет появились две дочери – Уна и Элена.Девочки, которые к тому моменту были уже самостоятельными, остались жить сартистом."Как-то у нас, к сожалению, не сложилась совместная жизнь, хотя мы и были вместе двадцать лет. Это, конечно, грустная история. Илга ушла к маме. У меня накопилась какая-то психологическая усталость от этих отношений, поэтому мы и поставили точку", – заявил Ивар.Второй супругой Калныньша стала коллега по цеху АурелияАнужите. В этом браке, который продлился семь лет, родился единственный сынзнаменитости – Микус. С наследником у Инвара отличные отношения, а вот Аурелиюон не видел уже 15 лет.Герой сегодняшнего выпуска обрел счастьетолько в третьем браке. По словам Инвара, это гармоничный союз двух любящихлюдей, в котором появились на свет две чудесные девочки – Луиза и Вивьен.Сегодня Ивар Калныньш много работает: он занимается музыкой,играет на сцене, снимается в кино. "Я занимаюсь своей профессией – это иесть та территория, в которой я живу", – рассказал артист ведущемупрограммыБорису Корчевникову.