Минимум 10 человек претендуют на пост советника президента США по нацбезопасности. Кресло освободилось после отставки Джона Болтона. Среди претендентов спецпредставители США по Ирану и КНДР, послы в Германии и Нидерландах, а также советник вице-президента Майка Пенса по национальной безопасности.

Минимум 10 человек претендуют на пост советника президента США по нацбезопасности. Кресло освободилось после отставки Джона Болтона. Среди претендентов спецпредставители США по Ирану и КНДР, послы в Германии и Нидерландах, а также советник вице-президента Майка Пенса по национальной безопасности.В день увольнения Джон Болтон к журналистам не вышел, но попозировал на крыльце Белого дома. Понимал, что камеры на него смотрят, и картинно с кем-то то переписывался, то разговаривал. Всех интересовало, сам он ушел или его "ушли".По Сети разошлось такое заявление в двух предложениях: я ухожу, спасибо, что дали послужить стране. Правда, визы Трампа на бумаге нет. Как выяснилось, советник по нацбезопасности покидал Белый дом не по собственной воле."Я попросил Болтона покинуть должность и принял его отставку сегодня утром. Я благодарю Джона за его работу. Я назначу нового советника по нацбезопасности на следующей неделе", — написал президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter.У Трампа выборы не за горами, и выигрышней образ если уж не голубя мира, то точно не стервятника-ястреба. Именно "ястребом" все свои четыре десятилетия в политике и был Болтон. Работал при Рейгане, у старшего и младшего Бушей. Вторжения и вмешательство — его конек, и чем жестче сценарий, тем лучше. Это он в 2001 году приезжал в Москву, чтобы объявить о выходе Вашингтона из договора по ПРО. Он же в прошлом году был в Кремле и говорил о выходе из ДРСМД.Болтон был главным проводником идей по свержению президента Мадуро в Венесуэле, буквально на днях они в пух и прах разругались с Трампом из-за талибов. Хозяин Белого дома, пытаясь урегулировать конфликт в Афганистане, был готов к переговорам с лидерами движения "Талибан" (запрещено в России), но Болтон отговаривал. Он не хотел нормализации отношений США и Северной Кореи, противился выводу войск из Сирии, хотел приструнить Иран на Ближнем Востоке.Рынок углеводородов, кстати, мгновенно отреагировал на отставку Болтона — нефть подешевела. Но в Вашингтоне быстро уточнили: смена советника не означает смену курса."Думаю, никому из мировых лидеров не следует строить предположения о том, что внешняя политика президента Трампа изменится каким бы то ни было существенным образом просто из-за ухода кого-то из нас", — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.Пока исполнять обязанности Болтона назначен его заместитель Чарли Капперман. Среди кандидатов на пост называют несколько фамилий, например, им может стать Стивен Биган, нынешний спецпредставитель Трампа по КНДР.Имя сменщика Болтона президент США обещал назвать на следующей неделе. Один из ключевых постов в администрации не может слишком долго пустовать, тем более, что скоро выборы, и кадровая чехарда в Белом доме — не лучший фон. Ведь это будет уже четвертый советник по нацбезопасности, которого Трамп назначит всего за 2,5 года своего президентства.