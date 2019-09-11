Милена Безбородова не выдержала общения с будущей свекровью.
Участница шоу Дом-2 бросила возлюбленного – Лешу Безуса и заявила о своем уходе
с телестройки.
Милена Безбородова не выдержала общения с будущей свекровью.
Участница шоу "Дом-2" бросила возлюбленного – Лешу Безуса и заявила о своем уходе
с телестройки.
Конфликт между Миленой и родительницей жениха разгорелся
буквально на пустом месте. Мать Безуса захотела встретится с внучкой – дочерью Леши
от прошлых отношений. Сделать это она захотела на территории "Дома-2".
На лобном месте Милена Безбородова выступила против идеи
будущей свекрови. Безус отмолчался. Мать жителя перестройки продолжала
настаивать.
В итоге участница шоу "Дом-2" не выдержала и, смачно
выругавшись, заявила, что бросает Лешу Безуса. Более того, девушка попросила
разрешения покинуть проект.
Добавим, что совсем недавно Безбородова легла под нож хирурга. Милена
увеличила грудь до третьего размера. С момента операции прошло две недели,
однако Безбородова все еще страдает он боли.
"Грудь очень сильно болит по утрам и к вечеру тоже начинает,
она просто каменная. Пью таблетки специальные. На груди отек, конечно, еще
есть, а с живота уже сошел. Через три недели снимаем бандаж", – сказала участница
порталу Dom2Life.ru
Отметим, что участник леша Безус никогда не принуждал
возлюбленную к пластике. Наоборот, он год отговаривал Милену от этого рискованного
шага.