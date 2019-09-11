Милена Безбородова не выдержала общения с будущей свекровью. Участница шоу Дом-2 бросила возлюбленного – Лешу Безуса и заявила о своем уходе с телестройки.

Милена Безбородова не выдержала общения с будущей свекровью.Участница шоу "Дом-2" бросила возлюбленного – Лешу Безуса и заявила о своем уходес телестройки.Конфликт между Миленой и родительницей жениха разгорелсябуквально на пустом месте. Мать Безуса захотела встретится с внучкой – дочерью Лешиот прошлых отношений. Сделать это она захотела на территории "Дома-2".На лобном месте Милена Безбородова выступила против идеибудущей свекрови. Безус отмолчался. Мать жителя перестройки продолжаланастаивать.В итоге участница шоу "Дом-2" не выдержала и, смачновыругавшись, заявила, что бросает Лешу Безуса. Более того, девушка попросиларазрешения покинуть проект.Добавим, что совсем недавно Безбородова легла под нож хирурга. Миленаувеличила грудь до третьего размера. С момента операции прошло две недели,однако Безбородова все еще страдает он боли."Грудь очень сильно болит по утрам и к вечеру тоже начинает,она просто каменная. Пью таблетки специальные. На груди отек, конечно, ещеесть, а с живота уже сошел. Через три недели снимаем бандаж", – сказала участницапорталу Dom2Life.ruОтметим, что участник леша Безус никогда не принуждалвозлюбленную к пластике. Наоборот, он год отговаривал Милену от этого рискованногошага.