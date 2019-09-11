ВВС Израиля нанесли ответные удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщили представители Армии обороны, ракеты уничтожили 15 целей.

ВВС Израиля нанесли ответные удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщили представители Армии обороны, ракеты уничтожили 15 целей.В ночь с 10 на 11 сентября в Тель-Авиве прошло экстренное совещание с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и руководителей силовых структур, посвященное обстрелам палестинских боевиков.Накануне экстремисты выпустили два снаряда по территории Израиля, напоминает телеканал "Россия 24". Оба были перехвачены системой "Железный купол". В зоне обстрела, по данным военных, оказались около полумиллиона жителей. В их числе был и глава правительства, который в тот момент выступал на предвыборном митинге. Встречу с активистами пришлось срочно прервать.