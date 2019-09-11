Пару лет назад Анастасия Чернобровина впервые стала матерью. Лишь сейчас популярная ведущая дала откровенное интервью, в котором рассказала о ребенке и муже.

Пару лет назад Анастасия Чернобровина впервые стала матерью. Лишь сейчас популярная ведущая дала откровенное интервью, в котором рассказала о ребенке и муже.Уже 17 лет Анастасия Чернобровина ведет на канале "Россия 1" утреннюю передачу, а вот женой и матерью стала недавно. Причем супруга и ребенка она предпочитает не афишировать. Лишь сейчас популярная ведущая рассказала о том, как сильно изменилась ее жизнь. Анастасия призналась, что сразу поставила семью на первое место."На собственном опыте испытала, что какие бы новые двери ты ни открывал и какие бы пути ни выбирал, человек предначертан судьбой. Например, будущего мужа увидела и полюбила с первого взгляда, давно. Но возможность быть вместе жизнь дала лишь спустя много лет. Это замечательный человек, отношения с которым трепетно оберегаю от внешнего мира", – рассказала Анастасия Чернобровина, предпочтя не называть имени своего избранника.В 40 лет телеведущая впервые стала матерью. Она родила сына Артемия. То обстоятельство, что ребенок появился у нее в таком возрасте, Настю совершенно не смущает. Более того, она видит в этом одни плюсы. "В молодости хочется еще мир посмотреть, и детки растут как трава в поле: неопытные родители не успевают им уделить должного внимания и заботы. А после 30 люди, как правило, уже состоялись и готовы дарить наследникам энергию и любовь. Главное, чтобы здоровье позволяло", – убеждена ведущая"второй кнопки".