Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь. Об этом заявил на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин.

Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь. Об этом заявил на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин.Так он отреагировал на выступление Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР раскритиковал деятельность оппозиционеров и заявил, что они работают на иностранные государства. При этом Любовь Соболь он называл исключительно Любой."Вот вы говорите, что Навальный завербован в Йельском университете — пусть комиссия разберется. Люба, пускай с этой Любой разберется комиссия", — сказал Володин.Если факты подтвердятся, соответствующая информация будет направлена в правоохранительные органы, передает "Интерфакс".Между тем глава думской комиссии Василий Пискарев сообщил, что информация о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию в России находит подтверждение. Так, телерадиостанция Deutsche Welle опубликовала прямой призыв к участию в несогласованных акциях, аккаунт посольства США в России опубликовал карту с маршрутом движения и также точки сбора участников неразрешенного митинга, передает ТАСС.Комиссия уже направила запросы в правоохранительные, контрольные и следственные органы, спецслужбы, МИД РФ, Роскомнадзор, Минюст и правительство Москвы.