Поле отличное, стадион соответствует всем стандартам: комиссия УЕФА высоко оценила готовность Санкт-Петербурга к большому футболу.

Поле отличное, стадион соответствует всем стандартам: комиссия УЕФА высоко оценила готовность Санкт-Петербурга к большому футболу.10 сентября прошло пленарное заседание с представителями инспекции и властями города. В следующем году летом северная столица принимает матчи Евро-2020. Он стартует с 12 июня. Игры финальной части турнира пройдут в 12 городах Европы. Арена на Крестовском острове примет три матча, напоминает телеканал "Россия 24".