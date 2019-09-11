В результате перехода на региональную систему межведомственного электронного взаимодействия удалось сократить сроки, избавить людей от дополнительных обращений в госструктуры
В результате перехода на региональную систему межведомственного электронного взаимодействия удалось сократить сроки, избавить людей от дополнительных обращений в госструктуры
Агентство стратегических инициатив опубликовало рейтинги российских регионов по качеству и оперативности предоставления услуг Росреестра. По регистрации земельных участков и недвижимости Костромская область признана лидером в России. По постановке на кадастровый учет - улучшил свои показатели на 44 позиции.
Задачу по повышению доступности, качества, удобства и оперативности услуг по линии Росреестра в прошлом году поставил губернатор Сергей Ситников. Тогда глава региона раскритиковал ведомство за практику направления запросов на бумажном носителе, что затягивало процесс.
В результате перехода на региональную систему межведомственного электронного взаимодействия удалось сократить сроки, избавить людей от дополнительных обращений в госструктуры.
Всего три региона страны с начала 2019 года достигли 100-процентного исполнения показателя целевой модели по упрощению процедур ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности, касающейся регистрации земельных участков и объектов недвижимости. На первой строчке Костромская область, затем Татарстан и Удмуртия. Для сравнения, в начале прошлого года костромской Росреестр по этому показателю был во Всероссийском рейтинге на 48 месте. А по итогам первого квартала – уже на первом.
Также улучшены показатели по исполнению целевой модели, касающейся постановки на кадастровый учет земельных участков и недвижимости. В рейтинге у региона – 22 место. В начале прошлого года Костромская область занимала по этому показателю 68 строчку в стране.