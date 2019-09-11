В результате перехода на региональную систему межведомственного электронного взаимодействия удалось сократить сроки, избавить людей от дополнительных обращений в госструктуры

В результате перехода на региональную систему межведомственного электронного взаимодействия удалось сократить сроки, избавить людей от дополнительных обращений в госструктурыАгентство стратегических инициатив опубликовало рейтинги российских регионов по качеству и оперативности предоставления услуг Росреестра. По регистрации земельных участков и недвижимости Костромская область признана лидером в России. По постановке на кадастровый учет - улучшил свои показатели на 44 позиции.Задачу по повышению доступности, качества, удобства и оперативности услуг по линии Росреестра в прошлом году поставил губернатор Сергей Ситников. Тогда глава региона раскритиковал ведомство за практику направления запросов на бумажном носителе, что затягивало процесс.В результате перехода на региональную систему межведомственного электронного взаимодействия удалось сократить сроки, избавить людей от дополнительных обращений в госструктуры.Всего три региона страны с начала 2019 года достигли 100-процентного исполнения показателя целевой модели по упрощению процедур ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности, касающейся регистрации земельных участков и объектов недвижимости. На первой строчке Костромская область, затем Татарстан и Удмуртия. Для сравнения, в начале прошлого года костромской Росреестр по этому показателю был во Всероссийском рейтинге на 48 месте. А по итогам первого квартала – уже на первом.Также улучшены показатели по исполнению целевой модели, касающейся постановки на кадастровый учет земельных участков и недвижимости. В рейтинге у региона – 22 место. В начале прошлого года Костромская область занимала по этому показателю 68 строчку в стране.