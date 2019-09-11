Пожарные ликвидировали открытое горение на территории промзоны в Нижегородской области. Теперь, как говорят в МЧС, предстоит разбирать завалы и проливать конструкции.

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории промзоны в Нижегородской области. Теперь, как говорят в МЧС, предстоит разбирать завалы и проливать конструкции.Огонь на складе с горюче-смазочными материалами вспыхнул около шести часов вечера. И только к полуночи с ним удалось справиться, передает телеканал "Россия 24". Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. В тушении принимали участие два специальных поезда, которые привезли более 200 тонн воды и пенообразователя.По данным регионального минздрава, в результате ЧП пострадали два человека. Одному помощь оказали на месте, другого госпитализировали.